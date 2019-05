Sasha Obama : La fille de Barack présente son amoureux

Participer à son premier bal de promo pour une jeune adolescente, c'est un peu l'étape incontournable pour devenir une vraie femme. Cette soirée, c'est clairement l'une des plus importantes pour toute jeune fille américaine qui se respecte. On se fait belle, on choisit la robe, le make-up et surtout : On décide du garçon qui aura la chance de nous y accompagner.

Enfin la chance... Pas sûr que Chris Milton soit très à l'aise face au papa de sa dulcinée, Barack Obama. Rappelons que le papa -poule avait maintes fois déclaré être très jaloux vis-à-vis de ses deux filles adorées. Un follower commente : "Son regard a l'air de dire : 'je vais m'amuser, mais pas trop monsieur.' XD"

Pour l'occasion, Sasha Obama (âgée de 17 ans) n'a pas fait les choses à moitié. Elle porte une robe noire satinée très sexy mais aussi, très fendue. Pour l'accompagner, Chris Milton a choisi l'incontournable smoking bien sûr. Revers en satin, boutons "studs", chemise à plastrons plissés et noeud papillon... Le jeune homme a mis le paquet pour impressionner sa belle.

Sa maman Michelle et sa soeur Malia (20 ans) étaient présentes à cette même soirée. Par contre, Barack Obama était mystérieusement absent. Le papa aurait-il eu peur de voir sa petite fille au bras d'un jeune homme ? À moins qu'il ne soit simplement en train de prévenir quelques membres des services secrets de surveiller ce cher Chris. "Le jeune homme a l'air de voir des services secrets dans son périphérique dans toutes ces photos, lol", a plaisanté un internaute. Quoiqu'il en soit, Sasha est devenue une superbe jeune femme et son père peut en être fier.