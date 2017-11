Saurez-vous reconnaître ce jeune homme devenu un super-héros au cinéma ?

Les fameux Throwback Thursday (#tbt), qui consiste à poster une vieille photo de soi sur les réseaux sociaux pour amuser ses followers, apportent toujours leur lot de surprises. Surtout lorsque les stars s'y mettent...

Jeudi 2 novembre, c'est un célèbre acteur hollywoodien qui s'est emparé de son compte Instagram pour dévoiler une pépite venue d'un autre temps. A peine âgé de 20 ans sur la photo en question, ce comédien est notamment réputé pour interpréter un super-héros au cinéma.

Né en 1967 dans le Wisconsin, il a passé toute son enfance et son adolescence à Virginia Beach (Virginie) avant de déménager avec sa famille à San Diego, s'inscrire au conservatoire et déménager à Los Angeles pour tenter sa chance. S'il a démarré sa carrière au cinéma au début des années 1990, c'est réellement dans les années 2000 qu'il s'est surtout fait remarquer dans de belles productions, notamment avec Eternel Sunshine of the Spotless Mind (2004), Zodiac (2007), Tout va bien ! The Kids Are All Right ou bien encore Shutter Island (tous deux sortis en 2010). En 2015, il avait par ailleurs décroché une nomination à l'Oscar (meilleur acteur dans un second rôle) pour Foxcatcher, mais s'était incliné face à J. K. Simmons (Whiplash).

Depuis, il enchaîne les tournages dans l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma. Alors, vous l'avez reconnu ?

Il s'agit bien de Mark Ruffalo, alias Hulk !