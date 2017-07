Saurez-vous reconnaître cette Miss France ?

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la photo a fait réagir les internautes. Certains ont jugé que la jolie blonde n'avait pas changé, 24 ans plus tard. D'autres ont noté une ressemblance entre Alexandra Rosenfeld et sa fille, Ava, née de ses amours avec son ex-mari le joueur de rugby Sergio Parisse. Enfin, tous ont jugé que Miss France 2006 était "toute mignonne" plus jeune.

La chérie du chef Jean Imbert n'est pas la seule à avoir fait sensation sur Instagram. De son côté, Alicia Ayliès, Miss France 2017, a également posté une photo sur le réseau social. Dessus, elle prend la pose en bikini sexy et sans une once de maquillage...