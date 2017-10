Sauvés par le gong : On a retrouvé le proviseur M. Belding !

Dennis Haskins a fait une apparition truculente dans la vidéo promotionnelle d'un "pop up" restaurant baptisé Saved by the Max, nom qui fait référence au titre original de la série Saved by the Bell. Après Chicago, l'établissement s'installera à Los Angeles, à West Hollywood. Mario Lopez avait fait un passage clin d'oeil qui avait ravi la clientèle dans la windy city.