Scandale James Charles: Il annule son "sister tour" et s'amuse avec Kylie Jenner

Juste avant que le "sister scandal" avec Tati n'explose (égratignant au passage Jeffree Star), James Charles avait déjà fait polémique en lançant sa tournée. À 500 dollars le ticket avec une rencontre avec l'influenceur, le prix de son "sister tour" avait créé une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Perdant une (infime) partie de son public, James Charles a pris la sage décision d'annuler sa tournée. "C'était ma décision à 100%. Aucun de nos sponsors ne s'est retiré", assurait-il. Une décision motivée par "de nombreuses raisons personnelles". "Je sais que c'est décevant et que plein de gens vont être irrités ou tristes, mais, croyez-moi, je ne suis pas très heureux non plus", a-t-il fait savoir. James Charles a également assuré que tous les billets allaient être remboursés. Ce scandale se termine enfin.