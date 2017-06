Scandale Maxime Hamou – Gérard Holtz prend sa défense : "C'est un gamin"

"C'est une bêtise d'adolescent" et rien de plus pour Gérard Holtz. Invité mercredi 31 mai sur le plateau de C à vous, sur France 5, pour réagir au scandale Maxime Hamou en marge du tournoi de Roland-Garros, le célèbre journaliste sportif de France Télévisions a pris la défense du joueur de tennis de 21 ans.

Alors que le jeune sportif a été lourdement sanctionné par la Fédération française de tennis (FFT) après avoir tenté d'embrasser de force une journaliste d'Eurosport en direct – il s'est fait retirer son accréditation du tournoi –, Gérard Holtz trouve la punition "trop sévère", sans pour autant excuser son attitude. "C'est un gamin. Si on ne pardonne plus au gamin, où on va ? Tout prend des proportions extraordinaires. C'est insupportable ce qu'il a fait, évidemment, mais ils se connaissent. C'est pas méchant, c'est décalé", a-t-il défendu, position qui est loin d'avoir convaincu l'équipe de C à vous également choquée par l'absence de réaction de la part d'Henri Leconte en plateau. L'ancien tennisman a présenté des excuses pour le moins formelles en lisant un communiqué depuis.

Bien décidé à relativiser toute l'attention médiatique accordée à Maxime Hamou et à son comportement déplacé, Gérard Holtz a poursuivi sa défense en ajoutant : "C'est une bêtise d'adolescent. Il faut remettre les choses dans son contexte. C'est pas vicieux, c'est décalé, c'est une bêtise, on est d'accord. Ce sont des gamins, ils ont 20 ans."

Lors de la publication de son communiqué d'excuses, Maxime Hamou a déclaré pour sa part : "J'apprends encore tous les jours de mes erreurs pour devenir un meilleur joueur de tennis et une meilleure personne."

