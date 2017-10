Scandale Weinstein - Matt Damon fait marche-arrière : "Oui, je le savais"

Impliqué depuis les premières révélations du New York Times dans le scandale Harvey Weinstein, accusé notamment par Rose McGowan d'avoir su et de n'avoir rien dit, Matt Damon avait nié les accusations et s'était défendu. "Je n'essaierai jamais de faire pression sur une histoire comme celle-là, avait-il répondu à Deadline à propos du producteur de son film Will Hunting. Je ne ferais pas ça. Ce n'est pas quelque chose que je ferai. Pour personne." Et bien sûr, il avait assuré qu'il n'était au courant de rien, comme son BFF Ben Affleck...

On apprend aujourd'hui que c'était faux, et c'est Matt Damon qui le dit en personne. L'acteur vu dans Seul sur Mars et Elysium a visiblement retrouvé la mémoire, au côté de George Clooney. Sur le plateau de Good Morning America, le père de quatre enfants a révélé qu'il était au courant pour l'agression sexuelle dont Gwyneth Paltrow avait été victime, au moins deux ans avant son Oscar pour Shakeapeare in Love. "J'ai été au courant de l'histoire de Gwyneth, Ben (Affleck) me l'avait dit parce qu'il était avec elle après Brad (Pitt), raconte le comédien. Je n'ai jamais parlé avec Gwyneth de cela. Ben me l'avait raconté, mais j'ai appris qu'ils étaient arrivés à, en quelque sorte, un accord ou un compromis, et qu'elle l'avait supporté. (...) Elle a été la première reine de Miramax, il en parlait toujours avec beaucoup de respect."

Oui, Matt Damon savait, et pas uniquement pour le cas Gwyneth Paltrow, même s'il nuance. "Quand les gens disent : 'tout le monde savait', oui, je le savais. Je savais que c'était un connard. Il était fier de ça. Je savais que c'était un coureur de jupons. Je n'aurais jamais voulu me marier avec lui. Son niveau de prédation sexuelle n'était pas quelque chose dont je pouvais imaginer. Pas du tout", a confié l'acteur au côté de celui qui le dirige dans Suburbicon.

Ce sont des propos qui détonent un peu avec les mots que Damon avait eus il y a quelques jours. "J'ai fait cinq ou six films avec Harvey. Je n'ai jamais vu cela [des cas de harcèlement ou d'agression sexuelle]. Je pense que beaucoup d'acteurs disent que tout le monde savait. Ce n'est pas vrai. Ce type de prédation se déroule derrière des portes closes et en dehors de la vue du public", avait alors déclaré la star.