Scarlett Johansson en couple : Colin Jost admet qu'ils sont ensemble !

Heureuse avec le charmant et amusant Colin Jost, Scarlett Johansson avance, tandis que son statut conjugal vient de se clarifier. Six mois après avoir demandé le divorce, la star hollywoodienne et son ex-mari Romain Dauriac sont parvenus à un accord, selon la Page Six du New York Post, trouvant une solution pérenne pour la garde de leur petite Rose Dorothy (3 ans).