Scarlett Johansson et Colin Jost amoureux à la première d'"Avengers: Endgame"

Plus que quelques heures avant que les fans de Marvel ne découvrent le film Avengers: Endgame. En attendant la sortie en France le 24 avril 2019, tous les acteurs de la saga se sont réunis pour une grande avant-première le lundi 22 avril à Los Angeles. Sur un tapis violet, Scarlett Johansson s'est notamment illustrée au bras de son compagnon, Colin Jost.

Radieuse dans sa robe bustier signée Versace, l'interprète de Natasha Romanoff, alias Black Widow, a volontiers pris la pose au côté de Colin Jost, son petit ami depuis près de deux ans. Le comédien américain de 36 ans est connu pour être l'un des scénaristes et coprésentateur de l'émission Saturday Night Live. Le couple n'a pas hésité à afficher sa complicité devant les photographes, non loin d'autres duos : Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky, Chris Pratt et sa fiancée Katherine Schwarzenegger, Benedict Cumberbatch et sa femme Sophie Hunter...

Scarlett Johansson multiplie les projets sur grand écran. La star de 34 ans et maman d'une petite Rose (4 ans) prépare actuellement une nouvelle comédie signée Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories, Greenberg, Les Berkman se séparent...) au titre encore inconnu. Dans ce nouveau long métrage racontant un divorce, l'actrice devrait donner la réplique à Adam Driver et Laura Dern. Les adeptes de Marvel devraient également pouvoir s'attendre à un prochain film entièrement dédié au personnage de Black Widow (enfin !) et réalisé par Cate Shortland.