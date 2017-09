Scarlett Johansson et Romain Dauriac divorcent : Ils ont trouvé un accord !

Scarlett Johansson est officiellement célibataire. Six mois après avoir demandé le divorce, la star hollywoodienne et son ex-mari Romain Dauriac sont parvenus à un accord, selon la Page Six du New York Post. L'influent média cite un communiqué paru à la suite de leur accord trouvé devant la Manhattan Supreme Court, mardi 12 septembre.

"Nous restons des amis proches et des parents qui ont pris l'engagement commun d'élever leur fille dans un environnement compatissant et empli d'amour", écrit le couple dans ce communiqué, après avoir finalisé le divorce et s'être accordé sur la garde de la petite Rose Dorothy (3 ans).

Un accord qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Le 7 mars dernier, Scarlett Johansson déposait une demande de divorce en réclamant la garde de sa fille. Son père, un self-made-man français, s'était empressé de riposter, s'étonnant de cette attitude. "C'est bien malheureux, particulièrement pour notre fille, que Scarlett ait déposé sa demande de divorce et rendu nos différends publics. Je l'implore de retirer son action au plus vite et de retourner, aussi difficile que cela soit, à la table des négociations. Nous sommes les parents d'une adorable petite fille que nous continuerons d'élever ensemble de nombreuses années, partageant avec elle ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire", avait-il fait savoir, quelques heures plus tard.

L'avocat de Romain Dauriac, Harold Mayerson, avait expliqué que l'actrice de 32 ans avait pris cette décision alors que le couple était en pleines négociations privées pour se séparer. "Nous sommes choqués que cela ait été porté devant la justice. Nous sommes en train de négocier la meilleure situation pour leur fille Rose, de régler des questions financières, donc nous sommes étonnés que [le camp de Scarlett Johansson ait] fait cela. Nous les avons informés que nous voulions à tout prix éviter cela", a-t-il commenté. Selon lui, Romain Dauriac "croit que son agenda rend impossible pour elle le fait d'avoir la garde exclusive". Il semblerait que son client ait obtenu gain de cause, puisque la garde sera partagée.