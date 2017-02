Scarlett Johansson évoque le mariage : "La monogamie, ce n'est pas naturel"

Scarlett Johansson signe son retour au cinéma. En plein marathon promotionnel pour défendre la sortie du thriller de science-fiction Ghost in the Shell (dans les salles le 31 mars prochain), l'actrice de 32 ans s'est confiée comme rarement lors d'une interview accordée au magazine Playboy. Avec beaucoup de franchise, elle s'est ainsi livrée sur sa carrière, sur le climat politique actuel ou encore sur sa vision du mariage.

Alors qu'elle était au coeur de rumeurs de divorce il y a quelques semaines, la star hollywoodienne a commenté l'une de ses précédentes déclarations, lorsqu'elle disait qu'elle n'était pas "sûre que les humains soient conçus pour être monogames". Lancée, Scarlett Johansson a réitéré ses propos. "Je pense que l'idée du mariage est très romantique. C'est une idée merveilleuse et sa pratique peut être quelque chose de très beau. Je ne pense pas que ce soit naturel d'être une personne monogame. Je vais peut-être me faire lyncher pour ça, mais je pense que c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et le fait que ça demande tant d'efforts pour tant de gens, pour tout le monde, cela prouve que ce n'est pas naturel. C'est quelque chose que je respecte beaucoup, et dans lequel je me suis déjà engagée, mais je pense que cela va vraiment à l'encontre d'instincts qui nous poussent à voir ce qu'il y a plus loin", a-t-elle déclaré.

Mon mari a embrassé l'Amérique, et New York en particulier

Mariée au Français Romain Dauriac depuis 2014 (père de sa fille Rose Dorothy aujourd'hui âgée de 2 ans et demi), la comédienne américaine avait été mariée une première fois à l'acteur Ryan Reynolds entre 2008 et 2011. Selon elle, le mariage est une grande "responsabilité" qui change tout. "Je pense que le mariage implique initialement beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec votre relation, parce que c'est un contrat juridiquement contraignant, et cela a un poids. Être marié est différent de ne pas être marié, et quiconque vous dit que c'est la même chose vous ment. Cela change les choses. J'ai des amis qui étaient ensemble depuis dix ans et qui ont ensuite décidé de se marier. Je leur ai demandé s'ils trouvaient que c'était différent, et ça l'est toujours. Ça l'est. C'est une belle responsabilité, mais c'est une responsabilité", a-t-elle ajouté.

Pour finir, celle qui interprète le personnage de la Veuve noire dans les films de l'univers Marvel a admis que son second mariage était différent du premier pour la simple et bonne raison que la "dynamique familiale" était différente. L'actrice venait en effet d'accoucher de son premier enfant lorsqu'elle a épousé son compagnon et ce dernier "venait d'un autre pays" avant de devenir officiellement un citoyen des États-Unis. "C'était une grosse transition pour nous deux, surtout pour lui, le fait de déménager ici et de s'engager auprès des États-Unis. Mais je pense que mon mari a embrassé l'Amérique, et New York en particulier, d'une façon attachante. L'autre soir, il cuisinait des boulettes de viande. Je n'étais pas à la maison. J'étais en déplacement, et il m'a envoyé une photo. Il me disait : 'Je suis un vrai New-Yorkais, et j'adore les Sopranos !' Et j'ai répondu : 'Fonce, bébé'", a-t-elle conclu avec tendresse.