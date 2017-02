Scarlett Johansson gaga de sa fille Rose : "La maternité m'a transformée"

À l'occasion de la sortie en salles, le 29 mars prochain, du film Ghost in the Shell, Scarlett Johansson a profité d'un long entretien avec le magazine Playboy pour se livrer sur sa carrière, sur sa très franche vision du mariage ou encore sur sa vie de famille.

Maman d'une petite Rose Dorothy (2 ans et demi) née de sa relation avec le Français Romain Dauriac, la comédienne de 32 ans a ainsi admis que la maternité avait chamboulé sa vie du tout au tout. "Oh, cela m'a transformée, oui. Le simple fait d'être enceinte et d'accoucher était incroyablement profond. (...) Lorsqu'on est mère, on prend tout le temps des décisions qui affectent cette personne qui est complètement dépendante de vous, mais on doit s'abandonner dans cette expérience, ce qui en soit est vraiment libérateur. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée", a-t-elle glissé.

Je me sens beaucoup plus moi-même aujourd'hui

Gaga de son adorable fillette, l'actrice américaine a également affirmé qu'elle comprenait désormais mieux "l'importance de son propre bonheur" depuis qu'elle avait eu un bébé. "Votre capacité à aimer quelque chose, du moins dans mon expérience, s'approfondit dans un autre espace. Je pense que j'avais peur que la vie change, et elle change, elle change radicalement. Mais à bien des niveaux, je me sens beaucoup plus moi-même aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Questionnée sur sa vie entre la France et les États-Unis, Scarlett Johansson a par ailleurs confié qu'elle faisait toujours des allers-retours entre Paris et New York avec sa famille. "On fait toujours un mélange. Mon travail m'emmène partout, donc je ne sais même pas où j'habite, mais j'imagine que maintenant nous nous sommes engagés pour vivre ici [à New York, NDLR] parce que nous devons nous établir quelque part avec notre fille. Elle entrera très bientôt à l'école. Le temps passe à une vitesse folle", a-t-elle conclu.