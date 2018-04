Scarlett Johansson in love : L'ex de Romain Dauriac brille avec son beau chéri

La soirée promettait d'être l'une des plus spectaculaires qu'Hollywood ait jamais connue, mais Scarlett Johansson l'a rendue plus particulière encore. Hier, lundi 23 avril, se tenait au El Capitan Theatre l'avant-première mondiale d'Avengers: Infinity War, en présence de toute le cast, soit la plus grande réunion de super-héros au monde. Parmi les stars du soir se trouvait ScarJo... et l'interprète de Black Widow (Veuve Noire) n'était pas venue seule !

En effet, celle qui est désormais brune aux cheveux courts, élégante dans une robe bustier Erdem, a fait crépiter les flashs au bras d'un charmant jeune homme qui n'était autre que son nouveau compagnon, Colin Jost. L'actrice de 32 ans et l'humoriste du Saturday Night Live avaient déjà fait une première apparition publique le 30 novembre dernier lors du gala de l'American Museum of Natural History, à New York, posant très furtivement devant quelques photographes pendant la soirée. Mais l'avant-première d'Avengers: Infinity War était officiellement leur premier tapis rouge ensemble.

Selon la presse américaine, l'idylle pourrait remonter à mai 2017, alors que le divorce entre ScarJo et Romain Dauriac, son ex-mari français et le père de sa fille Rose, n'était pas encore prononcé. En septembre, sur le tapis rouge des Emmy Awards, le comédien de 36 ans a fini par avouer à demi-mot qu'il était bien sentimentalement proche de la star, évoquant une relation "géniale".