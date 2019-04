Scarlett Johansson : Look osé et complicité avec Chris Hemsworth pour "Avengers"

Plus que quelques jours avant que les fans de Marvel ne découvrent le nouveau film Avengers : Endgame. D'ici la sortie en France prévue pour le 24 avril 2019, certains acteurs stars étaient réunis à Londres ce mercredi soir, le temps d'une avant-premiere. Une soirée tapis rouge pour laquelle Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Paul Rudd ont répondu présent.

L'interprète de Black Widow a fait une arrivée remarquée devant les photographes. Sensuelle et élégante dans son ensemble asymétrique Tom Ford, l'actrice de 34 ans a osé le décolleté profond, au risque de frôler l'accident vestimentaire... A ses côtés, les stars interprétants les super-héros Thor et Ant-man ont misé sur des costumes à carreaux un brin rétro. Le joyeux trio n'a pas caché sa complicité devant les objectifs, en posant bras dessus bras dessous.

La suite d'Avengers: Infinity War est attendue avec impatience par les fans et ce, partout dans le monde. Comme le rapporte la BBC ce 10 avril, des dizaines de milliers d'adeptes à Singapour ont tenté de réserver leur place de cinéma pour le 22e film Marvel durant plusieurs heures, au point de faire planter plusieurs sites internet. NBC News rapporte de son côté que la plateforme de vente Atom Tickets a vendu près de deux fois plus de tickets que quatre films événements réunis : Aquaman, Star Wars : The Last Jedi, Avengers : Infinity War et Captain Marvel. Pour le site spécialisé Fandango, Avengers : Endgame détient désormais le record de la meilleure première journée et première semaine de mise en vente des billets.