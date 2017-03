Scarlett Johansson : Malgré les tourments du divorce, elle est sublime

Quatre mois après y avoir dévoilé la toute première bande-annonce de Ghost in the Shell, Scarlett Johansson était de retour à Tokyo pour y présenter en avant-première mondiale le blockbuster réalisé par Rupert Sanders. Sauf qu'entre ces deux venues au pays du Soleil-Levant, ScarJo a dû affronter la médiatisation de son divorce, officialisé à quelques jours du début de la tournée promotionnelle du film.

C'est pourtant dans ce contexte particulier et tendu que Scarlett a fait une première apparition divine à Tokyo, le 16 mars. La star du film, adaptation du très populaire manga, a tout d'abord pris part à une conférence de presse, entourée notamment de Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche et du réalisateur. L'actrice était vêtue d'une combinaison griffée Haney, petit tour de chauffe élégant avant le grand soir où sur le tapis rouge, la bombe a fait crépiter les flashs dans une robe Balmain et parée de bijoux de la nouvelle collection Tiffany City HardWear. Un début de promo en beauté donc pour Scarlett qui passera notamment par la France le 22 mars, avec une partie de l'équipe.

Paris où son passage sera évidemment attendu et scruté par ses fans, elle qui y a ouvert une boutique de popcorn dans le Marais avec son mari Romain Dauriac en octobre 2016. Depuis, son divorce de son époux frenchie est sur toutes les lèvres, surtout depuis qu'ils se sont épinglés par communiqués interposés. "C'est bien malheureux, particulièrement pour notre fille, que Scarlett ait déposé sa demande de divorce et rendu nos différends publics, a ainsi déclaré Romain dans un communiqué. Je l'implore de retirer son action au plus vite et de retourner, aussi difficile que cela soit, à la table des négociations. Nous sommes les parents d'une adorable petite fille que nous continuerons d'élever ensemble de nombreuses années, partageant avec elle ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire."

Mardi 7 mars, Scarlett Johansson avait officiellement demandé le divorce après deux ans de mariage. L'avocat de Romain Dauriac, Hal Mayerson, a expliqué qu'elle avait pris cette décision alors que le couple était en pleines négociations privées pour se séparer. "Nous sommes choqués que cela ait été porté devant la justice. Nous sommes en train de négocier la meilleure situation pour leur fille Rose, de régler des questions financières, donc nous sommes étonnés qu'ils [le camp de Scarlett Johansson ait] fait cela. Nous les avons informés que nous voulions à tout prix éviter cela."

"En tant que mère dévouée et en tant qu'individu totalement conscient que ma fille sera un jour assez grande pour lire les articles sur sa vie, je veux seulement dire que je ne commenterai jamais la fin de mon mariage, avait de son côté commenté l'actrice et jeune maman. Au nom du respect de mon souhait en tant que parent et pour toutes les mères, c'est avec politesse et bienveillance que je demande aux autres parties et aux médias de faire la même chose. Merci."