Scarlett Johansson : "Parler de se faire plaisir, c'est toujours un tabou"

Scarlett Johansson est une femme de convictions qui n'hésite pas à une seconde à s'exprimer si le besoin s'en fait sentir. Et elle a bien raison. Dans son interview accordée au magazine Cosmopolitan (numéro de septembre 2017), l'actrice se frotte au sujet de la sexualité des femmes, répondant à une question sur ce qui met les gens le plus mal à l'aise aujourd'hui. Et sa réponse ne s'est pas fait attendre...

"Quand les femmes disent qu'elles aiment le sexe... commence ScarJo. C'est dingue qu'en affirmant quelque chose de si naturel, on soit labellisée 'fille facile', sans morale, incapable d'être fidèle." Et de faire un autre constat : "Parler de se faire plaisir, c'est toujours un tabou."

En juin dernier, la star de Ghost in the Shell s'était déjà exprimée sur le sujet de la stigmatisation de la vie sexuelle des femmes. "Quand une femme dit aimer le sexe, c'est presque interdit. Même si vous avez une attitude sexuelle saine, vous aurez tout de suite l'étiquette de la fille facile ou de la traînée", avait déclaré la star à l'édition américaine du magazine Cosmopolitan. "Vous n'avez plus de valeurs morales, et vous serez vue comme une sorte de déviante sexuelle ou quelqu'un qui n'arrive pas à être dans une relation monogame. À partir du moment où vous parlez de vous faire du bien, ou si vous êtes simplement curieuse, c'est toujours un sujet tabou", avait précisé la comédienne et mère de famille actuellement à l'affiche d'une comédie, # Pire Soirée, qui vient de sortir dans les salles françaises.