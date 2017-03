Scarlett Johansson se moque d'Ivanka Trump dans une parodie hilarante

Souffre-douleur du Saturday Night Live, Donald Trump est chaque semaine parodié dans la célèbre émission américaine. Mais ce samedi 11 mars, c'est un membre de sa famille qui a été moqué : sa fille, la très populaire (et parfois décriée) Ivanka Trump. Dans une fausse publicité de parfum intitulée Complicit, reprenant les codes du fameux spot de J'adore de Dior avec Charlize Theron, on retrouve Scarlett Johansson, grimée en Ivanka.

Blonde platine, une robe scintillante mettant à nu ses épaules, les lèvres pulpeuses et le sourire grinçant, l'actrice américaine s'est amusée à parodier la femme d'affaires dans les moindres détails. "Tous les hommes connaissent son nom. Toutes les femmes connaissent son visage. Quand elle entre dans une pièce, tous les regards se braquent sur elle. Elle est Ivanka. Et une femme comme elle, mérite un parfum à son nom. Parce qu'elle est belle, puissante, parce qu'elle est complice", nous dit une voix-off, faussement sensuelle.

Dans la ligne de mire de ce sketch imaginé par le SNL, la complicité d'Ivanka Trump, soucieuse de ne jamais contredire les propos ou idées de son père dont elle se montre même extrêmement fière. La parodie pousse d'ailleurs très loin l'analogie puisque lorsque Scarlett 'Ivanka' Johansson se regarde dans le miroir, en train de se remettre du rouge à lèvres, c'est le corps et le visage de Donald Trump (personnifié par Alec Baldwin) qui apparaît sous les rires du public.

"C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et qui sait ce qu'elle fait. Complice...", poursuit la voix-off avant d'embrayer sur une amusante référence : "Je parie que quand elle regarde Titanic, elle pense qu'elle est Rose, alors qu'en fait, elle est Billy Zane [le méchant du film, NDLR]." Le spot publicitaire se conclut ainsi : "Complice : la fragrance pour une femme qui pourrait arrêter tout ça, mais ne le fera pas." Un tacle assez évident à une Ivanka Trump dont il se dit qu'elle a une influence hors du commun sur son père - selon tous les membres de son entourage - et qu'elle ne semble pas en user pour modérer le discours souvent controversé du nouveau président américain.