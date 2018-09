Scarlett Johansson sublime pour soutenir son chéri Colin Jost aux Emmy Awards

Leurs apparitions officielles sont rares. Scarlett Johansson et son compagnon Colin Jost ont assisté ensemble à la grande cérémonie des Emmy Awards qui s'est déroulée le 17 septembre 2018 au Microsoft Theater. Colin Jost, membre du Saturday Night Live (NBC) s'est vu confier la lourde tâche de coanimer cette 70e édition en partenariat avec son collègue Michael Che.

Très élégant dans un smoking signé Dolce & Gabbana, le comédien et écrivain américain de 36 ans a fait sensation en arrivant au bras de Scarlett Johansson sur le tapis rouge. L'actrice de 33 ans a attiré tous les regards dans une magnifique robe décolletée et fendue Balmain, qui permettait d'exposer son large tatouage dans le dos, associée à une paire de sandales à talons argentées Christian Louboutin et des bijoux Nikos Koulis. Le couple très discret est apparu complice devant les photographes et extrêmement souriant.

Il y a tout juste un an, jour pour jour, Colin Jost révélait être en couple avec Scarlett Johansson sur le red carpet des Emmy Awards. Le scénariste n'avait pas résisté aux questions des journalistes et avait lâché pour la première fois quelques informations sur sa relation avec la star de cinéma, qualifiant leur relation de "géniale".

Cette officialisation était intervenue alors que le statut conjugal de Scarlett Johansson venait tout juste de se clarifier. Six mois après demandé le divorce, la star d'Avengers et son ex-mari Romain Dauriac (qu'elle avait épousé en 2014) étaient arrivés à un accord, trouvant une solution pérenne pour la garde de leur petite Rose Dorothy (4 ans).