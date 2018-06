Scarlett Johansson : Un casting pour être en couple avec Tom Cruise ?

C'est une rumeur qui court depuis des années. Pour lui trouver la femme parfaite, l'église de Scientologie aurait organisé des "castings" pour le compte de Tom Cruise, et ce dès le divorce médiatisé de l'acteur et de Nicole Kidman en 2001. S'il y a eu des démentis, certains continuent à clamer que ces auditions ont bien et bien eu lieu. Brendan Tighe, ancien membre de la sécurité de l'église de Scientologie, confirme.

Dans une interview accordée au Megyn Kelly Today, l'homme de 55 ans dit avoir eu en sa possession une liste de femmes qui auraient auditionné pour être en couple avec la star de Top Gun. Et l'une de ces femmes était Scarlett Johansson, selon lui...

L'intéressée s'est empressée de répondre et de démentir. "La simple idée que quelqu'un puisse auditionner pour être en couple est totalement dégradant, tonne l'actrice de 33 ans au Hollywood Reporter. Je refuse qu'une personne répande l'idée que je manque d'intégrité pour choisir mes propres relations. Seul un homme, alias Brendan Tighe, pouvait se présenter avec une folle histoire comme celle-ci."

ScarJo a été confortée dans son démenti, puisque l'église de Scientologie a elle aussi réfuté les propos de cet ex-membre de la sécurité. Sauf que ce n'était pas la première fois que la star d'Avengers est citée dans cette fameuse affaire de castings. En septembre 2012, le très sérieux magazine Vanity Fair assurait que l'église de Scientologie avait organisé, au lendemain de la rupture de Tom avec Penélope Cruz en 2004, une vaste audition pour trouver une épouse à Tom Cruise. Katie Holmes avait gagné le graal, mais elle ne fut, selon le magazine, pas la seule à passer l'examen. Scarlett Johansson, Jennifer Garner, Jessica Alba et Nazanin Boniadi étaient notamment citées. La technique de la Scientologie était toute simple : faire croire aux postulantes qu'un film à gros budget avec Tom se préparait. Mais une fois l'entourloupe découverte, Jennifer, Jessica et Scarlett, déjà prises à la ville et bien occupées à l'écran, avaient de suite fait savoir que le rôle de fausse "femme de" ne les intéressait guère.