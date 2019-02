Scènes de ménages : Audrey Lamy émue par Loup-Denis Elion, son ex-partenaire

Audrey Lamy a abandonné son personnage de Marion dans Scènes de ménages pour donner un coup d'accélérateur, réussi, à sa carrière au cinéma. Invitée lundi de l'émission Entrée libre (France 5), présentée par Claire Chazal, la comédienne de 38 ans a été très émue en voyant un message de Loup-Denis Elion, son partenaire dans le programme court humoristique.

"Audrey, on ne se voit pas assez, tu me manques. J'adore le tournant que prend ta carrière, c'est formidable, c'est mérité. J'espère que tu vas aller encore plus loin, je te fais de gros bisous, mon gros poussin d'amour", lui a lancé celui qui campait le rôle de Cédric. Ces mots ont attendri la comédienne qui, les larmes aux yeux, a évoqué leur très fort lien d'amitié.

"C'est mon partenaire depuis dix ans, on a vécu dix années... Oh, il m'a donné la larmichette... En plus, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus, il était au théâtre, j'étais en tournage. Mais oui, un partenaire incroyable et je pense qu'on est restés aussi longtemps dans cette série parce qu'on s'aime très fort, on a une complicité assez démente", a-t-elle déclaré.

Dans une interview accordée à Purepeople.com il y a quelques jours, celle qui sera le 13 février prochain à l'affiche de Rebelles nous a fait des confidences sur son ancien partenaire. "J'ai eu des nouvelles de Loup-Denis parce que je suis en promo et on lui a demandé de faire des interviews en parlant de moi et de ma personnalité, donc ça m'a fait plaisir parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Du coup, on s'est envoyé des messages hier [l'interview a été réalisée le 22 février, NDLR] en se disant vite, retrouvons-nous vite pour discuter et pour rigoler parce que ça nous manque beaucoup", a-t-elle révélé. Elle nous a aussi confié qu'elle ne se voyait pas revenir de le programme court de M6 pour le moment.