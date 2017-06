Scènes de ménages – Audrey Lamy et Loup-Denis Elion : Les raisons du départ...

Après avoir passé neuf ans dans la peau de Marion et Cédric, couple emblématique de Scènes de ménages sur M6, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion quittent la série. Lundi 26 juin 2017, sur le plateau de Quotidien, la comédienne – venue faire la promotion du film Moi, moche et méchant 3 dans lequel elle prête sa voix à un personnage – s'est exprimée sur les raisons de ce départ.

"Au bout d'un moment, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, a-t-elle avoué. On a envie aussi de surprendre les spectateurs autrement. On a envie d'aller voir d'autres projets, de rencontrer d'autres gens, de raconter de nouvelles histoires."

Ainsi, Audrey Lamy sera dès le 11 octobre à l'affiche de Coexister, un film de Fabrice Eboué. Au même moment, la soeur d'Alexandra Lamy sera à l'affiche de Simon et Théo­dore de Mikael Buch. Et elle ne compte pas s'arrêter là. "Je vais tour­ner un film de Frédé­ric Quiring, qui s'ap­pelle Ma reum", a-t-elle confié.