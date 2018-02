Scènes de Ménages – Deux acteurs blessés par les critiques : "Ça a été violent"

En 2011, Anne-Elisabeth Blateau et David Mora intégraient le casting de Scène de ménages (M6). Les deux acteurs ont été choisis pour interpréter Emma et Fabien. S'ils ont été bien accueillis par Audrey Lamy, Loup-Denis Elion (qui ont quitté la série en juin dernier), Marion Game, Gérard Hernandez, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti, les téléspectateurs ont eu plus de mal à accepter leur arrivée.

"Il y a eu un effet 'sales nouveaux'. Ça a été assez violent. C'est le côté obscur des réseaux sociaux, ça peut être violent très vite. On est juste comédiens, on essaye de faire notre métier et très vite les gens vous détestent, vraiment violemment, et c'est très étrange, alors qu'on n'a rien fait à part avoir passé un casting, avoir travaillé et être pris dans une série. Et là on s'en est pris plein la gueule, très sérieusement", a confié la maman d'Hadrien (1 an) au cours d'un Facebook Live accordé à Télé Loisirs.

De son côté, son partenaire à l'écran David Mora a regretté qu'ils aient eu l'étiquette des petits nouveaux jusqu'à l'arrivée d'Amélie Etasse (Camille) et Grégoire Bonnet (Philippe) : "Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le changement. On est resté les nouveaux jusqu'à ce que d'autres nouveaux arrivent. Au bout de quatre ans, on nous appelait encore 'les nouveaux.'"

Les deux nouveaux acteurs qui rejoindront prochainement la série sont donc prévenus ! Pour rappel, la production a pris la décision de remplacer Audrey Lamy et Loup-Denis Elion. "Nous sommes partis sur deux options, deux profils dont un est bien avancé. C'est un couple d'environ une vingtaine d'années dont c'est la première fois. La première fois qu'ils tombent amoureux, qu'ils quittent le cocon familial et qu'ils vivent seuls de manière relativement autonome. Car lui est un fils à papa qui profite des largesses financières de ses parents. Et elle est d'un milieu social plus populaire et avance sans l'aide de personne. Nous allons jouer sur cet antagonisme", a confié Yann Goazempis, directeur de la fiction des chaînes du groupe M6, au détour de son interview pour nos confrères de RTL, dimanche 11 février 2018.

Le casting est actuellement en cours, il faudra donc patienter avant de découvrir les heureux élus.