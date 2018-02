Scènes de ménages – Frédéric Bouraly: "Si on s'engueulait autant avec ma femme..."

Frédéric Bouraly joue depuis plusieurs années José dans Scènes de ménages (M6). Mais si le grand public le connaît comme le mari de Liliane, le comédien partage au quotidien la vie d'une autre femme. En effet, Frédéric Bouraly vit depuis trente ans avec sa femme Cécile, avec qui il a eu deux garçons.

Auprès de nos confrères de TV Grandes Chaînes, l'acteur de 57 ans indique qu'à la maison, c'est plus calme que chez José et Liliane. "Si on s'engueulait autant, on serait séparés depuis longtemps", lance-t-il alors. Il arrive pourtant que Cécile se reconnaisse à l'écran...

"Parfois, en regardant la série, ma femme me dit : 'Mais, c'est nous.' On se dit qu'on exagère des fois mais, finalement, on n'est pas si éloigné de la vérité. Plein de gens nous racontent des choses qui leur sont arrivées et qui ressemblent à ce que vivent José et Liliane. Il y a toujours quelque chose de crédible au départ d'un sketch sinon, ça ne marcherait pas", poursuit-il alors.

D'ailleurs, Frédéric Bouraly supporterait-il une Liliane au quotidien ? Le comédien confie pouvoir être séduit par le personnage. Et de nuancer : "En revanche, vivre avec elle, ça ne doit pas être possible."

