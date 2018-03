Scènes de ménages: Gérard Hernandez, sa rencontre avec l'"attirante" Marion Game

Raymond et Huguette forment l'un des couples phares de Scènes de ménages sur M6. Interrogé par nos confrères de Télé Star, Gérard Hernandez a accepté d'évoquer sa rencontre avec sa partenaire Marion Game... et c'était il y a bien longtemps !

Le comédien de 85 ans, qui a signé pour une 10e saison de Scènes de ménages, a indiqué avec galanterie – il a refusé de dire en quelle année c'était ! – à propos de leur rencontre : "C'était il y a très longtemps (...) Je l'ai connue sur un plateau de doublage, on doublait des dessins animés [Lucky Luke en 1983, NDLR], elle débutait, elle était très... comment dire... Elle était très attirante dirons-nous ! Elle était pétillante, c'était une jolie jeune fille, une très jolie fille." Et celui qui a notamment prêté sa voix au Grand Schtroumpf de rajouter avec classe : "Elle l'est toujours mais maintenant c'est une jolie femme !"

En ce qui concerne une possible histoire d'amour entre eux, les deux acteurs répondaient à cette croustillante question auprès de nos confrères de Télé Poche fin 2016. "On s'est connus trop tard ! Je suis quelqu'un qui a papillonné à droite et à gauche, beaucoup visité les sentiments, alors que Gérard est éperdument amoureux de son épouse (...). On n'aime pas les mêmes trucs, c'est ça le problème (...). Qu'est-ce que j'irais l'emmerder pour boire le thé alors qu'on se voit le reste du temps devant les caméras ?!", avait confié Marion Game. Des propos confirmés par son talentueux partenaire.