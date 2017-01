Scènes de ménages : L'Ordre des pharmaciens s'attaque à la série, M6 répond !

Dans Scènes de ménages, le duo composé de Camille (Amélie Etasse), la prof de yoga, et Philippe (Grégoire Bonnet), le pharmacien, s'attire les foudres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

La raison ? Il renverrait "une image négative et dévalorisante du pharmacien d'officine". Comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé-Loisirs, la chaîne a reçu une lettre de la part de la part du fameux Conseil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est salée !

Précisant comprendre "le ton humoristique de la série", l'expéditeur - à savoir Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - a notamment signifié qu'il ne doit pas pour autant se faire "au détriment de la profession". "Ces scènes risquent d'altérer la perception du public envers un professionnel de santé qualifié et consciencieux, dont la vocation est d'apporter quotidiennement son expertise au service des patients et de la santé publique (...) À l'heure où une pharmacie disparaît tous les deux jours et où la France devra faire face au vieillissement de sa population, ne portons pas atteinte à l'image des professionnels de santé, dont font partie les pharmaciens d'officine", a écrit la présidente.

Suite à la réception de cette lettre, M6 a bien sûr répondu à Isabelle Adenot, ce 18 janvier. "À l'instar de tous nos personnages, les caractères de Camille et Philippe sont exagérés afin d'atteindre leur fonction comique. (...) C'est dans ce contexte que certains sketches du personnage de Philippe abordent avec humour ou de manière caricaturale sa profession de pharmacien", a rétorqué Yann Goazempis, directeur de la fiction de la chaîne qui s'est dit "surpris" par ce courrier et "désolé que certains membres de la profession aient pu être blessés, voire vexés".

L'affaire est donc, normalement, close !