Scènes de ménages : Le fils de Liliane et José débarque et il est mignon

Lundi 28 août, les fans de Scènes de ménages vont découvrir les premiers sketchs de la saison 9 du programme. Une édition qui sera marquée par les départs de Marion et Cédric (incarnés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion) et l'arrivée de Manu, le fils de Liliane et José (Valérie Karsenti et Frederic Bouraly). Voici le portrait de celui qui incarnera ce rôle !

Depuis 2009, les téléspectateurs observent le désespoir de Liliane, séparée de son fils chéri Manu qui vit en Chine. Eh bien les producteurs du programme court d'M6 ont décidé de rapatrier Manu en France le temps de quelques semaines. Comme le révèlent nos confrères d'Allo Ciné, après des castings, c'est Paul Lefèvre qui a obtenu le rôle.

Le séduisant brun a été aperçu notamment dans la comédie A Love You (2015), dont il est le réalisateur et l'un des acteurs principaux. Un film pour lequel il a reçu le prix spécial du jury au Festival international du film de comédie de L'Alpe d'Huez.

Il a aussi été aperçu dans Lucy de Luc Besson avec Scarlett Johansson et Malavita de Luc Besson également avec cette fois Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones au casting.