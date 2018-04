Scènes de ménages : le nouveau couple dévoilé...

Mi-février, on apprenait qu'après le départ de Marion (Audrey Lamy) et Cédric (Lou-Denis Elion), la production souhaitait intégrer un nouveau couple dans Scènes de ménages. Le Parisien vient de dévoiler en exclusivité ce lundi 2 avril l'identité des heureux élus dont on ne connaissait rien jusqu'ici.

On a ainsi découvert que Claire Chust et Vinnie Dargaud avaient été choisis pour incarner Leslie (24 ans) et Léo (26 ans). En couple depuis un an et demi, les tourtereaux viennent d'emménager ensemble et ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. "Depuis bientôt dix ans, nous n'avions pas encore traité la toute première fois d'un jeune couple qui découvre les défauts de l'autre au quotidien. Leslie et Léo s'installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents", a confié Yann Goazemplis, le patron de la fiction de M6. Il a aussi insisté sur le fait que ce binôme n'avait pas pour vocation de remplacer Marion et Cédric.

Vinnie Dargaud s'est réjoui d'incarner un personnage avec qui il a tant de points communs : "Léo me ressemble : c'est un fils à papa, il a été assisté sans s'en rendre compte mais c'est un mec bien, sympa et généreux." La comédie était une évidence pour ce jeune homme qui a quitté sa Réunion natale à l'âge de 19 ans, afin de suivre le cours Florent. Les téléspectateurs de TF1 le connaissent bien puisqu'il a intégré Clem au cours de la 8e saison (actuellement diffusée) pour incarner Baptiste, le nouveau collègue de Clémentine Boissier.

"J'ai hâte de commencer, d'intégrer cette famille", a conclu Vinnie Dargaud. Un enthousiasme partagé par sa partenaire Claire Chust. Cette dernière a notamment été aperçue dans La Crème de la crème (2014) ou dans Problemos (2017) d'Eric Judor.

Ce nouveau duo rejoindra le chemin des tournages mi-mai. Nul doute que leurs nouveaux collègues Gérard Hernandez, Marion Game, Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, Anne-Élisabeth Blateau, David Mora, Grégoire Bonnet et Amélie Etasse leur réserveront un accueil digne de ce nom.