Scènes de ménages : Les coulisses effrénées de la série !

Depuis plus de trois ans, Grégoire Bonnet campe le rôle de Philippe, pharmacien, dans la série Scènes de ménages sur M6. A l'écran, le comédien forme un couple avec Camille, pétillante prof de yoga incarnée par Amélie Etasse. Lors d'une interview publiée dans les colonnes de Télé 7 Jours lundi 1er mai, Grégoire Bonnet a révélé les coulisses de Scènes de ménages.

"Tous les huit jours, nous faisons une séance de lecture avec Amélie, un des quatre réalisateurs, un des producteurs et le directeur d'écriture de Scènes de ménages. De 10 heures à 17 heures, nous passons en revue une centaine de textes. On dit 'oui', on dit 'non', c'est parfois houleux", a alors expliqué le comédien. Et de préciser : "Au final, nous en gardons 20%, et le reste repart pour être éventuellement réécrit. C'est donc quelque chose de très choral."

Et une fois que les équipes se sont accordées sur le script de Scènes de ménages, les comédiens se retrouvent deux jours deux fois par mois pour tourner "une vingtaine de sketchs, soit douze minutes utiles par jour". "Tout est tourné en plan-séquence, ce qui oblige à ne pas se planter, sinon on finit direct dans le bêtisier", a confessé Grégoire Bonnet.

Le reste du temps, le comédien de Scènes de ménages se consacre à ses autres projets. Ainsi, il s'apprête à tourner la saison 3 de la série Nina pour France 2, dans laquelle il incarne le Docteur Proust. Début 2018, il partira en tournée avec Chantal Ladesou pour la pièce de théâtre Peau de vache.