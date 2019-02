Scènes de ménages : Leslie et Léo critiqués au départ, Audrey Lamy les défend

Il y a un peu plus d'un an, les "Poussins" Marion et Cédric, incarnés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion ont quitté Scènes de ménages (M6). Au même moment, un autre couple de jeunes, Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud), a fait son arrivée. Interviewée lors de son marathon médiatique pour la promotion du film Rebelles – sortie le 13 mars prochain –, Audrey Lamy nous a révélé ce qu'elle pensait de ces petits nouveaux.

"Je ne les ai vus qu'une seule fois mais ils sont super", a tout d'abord déclaré la comédienne de 38 ans qui nous a aussi révélé si elle souhaitait revenir un jour dans le programme. Mais elle le sait, les comédiens ont, comme bien souvent, eu un peu de mal à se faire accepter du public. Elle explique : "C'est très difficile au départ quand tu intègres une série aussi installée, en l'occurrence, là, ça fait dix ans. Ça a été aussi difficile pour les autres couples qui sont arrivés en cours parce que les gens ne sont pas habitués et ils faut qu'ils se réhabituent à quelque chose de nouveau mais je les trouve super."

Lors d'une interview qu'elle nous avait accordée, Claire Chust avait justement évoqué les critiques des téléspectateurs à son arrivée dans le programme : "On s'y attendait. On nous avait dit qu'au début, on se ferait un peu lyncher. Le temps que l'écriture se mette en place, qu'on s'adapte au jeu... Construire un personnage prend du temps. J'étais très apeurée au début et maintenant je prends tellement de plaisir. (...) Au tout début, j'ai regardé les critiques puis j'ai arrêté. En fait, maintenant, les gens commencent à nous reconnaître dans la rue. Ils sont bienveillants et très gentils et donc ça suffit pour nous. Après, il y a forcément des gens sur internet qui ne sont pas contents..."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.