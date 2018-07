Scènes de ménages : Un couple homosexuel enfin dans la série ?

Depuis 2009, les fans de Scènes de ménages de M6 suivent avec attention les aventures d'Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez) ou encore de José (Frédéric Bouraly) et Liliane (Valérie Karsenti). Si Cédric (Loup-Denis Elion) et Marion (Audrey Lamy) ont quitté la série, Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) auront pour tâche de reprendre le flambeau. En attendant la rentrée, la production pense déjà à l'avenir de la série. Et si un couple homosexuel rejoignait le casting ?

Aude Thevenin, la directrice artistique et productrice de Scènes de ménages, est très favorable à cette idée. "C'est tout à fait envisageable. Il n'y a aucun tabou là-dessus. C'est une question à laquelle on réfléchit souvent. On y travaille même pas mal, reconnaît cette ancienne conseillère des programmes de M6", a-t-elle déclaré à nos confrères de TV Mag ce vendredi 6 juillet 2018.

"Cependant, l'identité sexuelle ne doit pas être le premier critère de choix. Il nous faut absolument raconter des histoires derrière chacun des deux personnages", a-t-elle ajouté. Pour l'instant, la production de Scènes de ménages a choisi de mettre en scène Chloé, la fille d'Emma et Fabien, qu'on n'avait encore jamais vue. Incarnée par une comédienne de 3 ans, elle fera son entrée à la maternelle.

Un entretien à retrouver dans son intégralité sur le site de TV Mag.