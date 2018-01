Scènes de ménages : Un nouveau personnage débarque chez Emma et Fabien !

Les fans de Scènes de ménages ont de quoi se réjouir puisqu'un nouveau personnage va intégrer le casting et ce n'est pas n'importe qui. Après avoir déjà ajouté Manu, le fils de Liliane et José dans les intrigues, rôle campé par le séduisant comédien Paul Lefèvre, c'est l'enfant d'Emma et Fabien (Anne-Elisabeth Blateau et David Mora), la petite Chloé, qui va faire son apparition.

La fille du couple qui n'a jamais été vue des téléspectateurs va donc enfin avoir un visage. L'occasion pour le programme de faire évoluer les sketchs du duo. Une information révélée par le site Télé Loisirs qui précise également que les séquences sont actuellement en cours d'écriture.

Mais les fans devront faire preuve de patience puisque la petite fille ne devrait pas être vue avant la rentrée 2018, le temps que les phases d'écriture et de tournage soient terminées. Alors aura-t-elle la crinière rousse de sa mère, le regard ténébreux de son père ? Les paris sont ouverts !