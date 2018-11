Scènes de Ménages : Valérie Karsenti (Liliane) prête à quitter la série ?

Depuis le jeudi 22 novembre, les téléspectateurs de M6 découvrent Valérie Karsenti, Liliane de Scènes de ménages, dans la fiction La Faute. Si la comédienne est heureuse de se lancer dans un nouveau rôle, en ce qui concerne celui du programme court de la chaîne, après dix ans de tournage dans Scènes de ménages, elle pourrait connaître une certaine lassitude. Le site Allociné lui a posé la question.

La réponse ne s'est pas faite attendre : "Dans un coin de ma tête oui, comme je pense à plein de choses : quitter ce métier, Paris, mon mari, mes enfants. Ça fait partie des possibles disons. Mais pour l'instant je n'ai jamais eu envie de quitter Scènes de ménages." Mais pas d'inquiétude pour autant car pour le moment elle ne ressent aucune lassitude. Elle explique : "Scènes de ménages c'est particulier. Ce sont des clowns, on n'est pas dans la réalité. Liliane est folle, il y a tellement de choses possibles."

Heureuse que les auteurs "continuent d'écrire des choses dingues", elle explique qu'elle prend également beaucoup de plaisir à travailler avec des gens qu'elle adore. "Je me marre, et ce personnage me fait un bien fou", poursuit-elle. Valérie Karsenti est donc très épanouie dans le programme humoristique. Mais attention, comme elle le précise, ce bonheur peut être éphémère : "Mais peut-être que dans six mois je vous dirai : 'Je suis arrivée au bout', et si cela arrive alors je partirai."

La comédienne de 50 ans qui entretient de très bonnes relations avec M6 est aussi ouverte à un rôle "encore plus dingue que celui de Liliane". Au cours de l'entretien, la belle brune a aussi fait une révélation, Manu, le fils de Lilane et José dans Scènes de ménages pourrait revenir pour un prime !