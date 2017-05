Scott Disick accro au sexe ? Il avoue tout !

Accro au sexe ? Scott Disick semble l'être et il l'assume. Dans le dernier épisode de L'Incroyable famille Kardashian diffusé aux États-Unis ce dimanche 14 mai, le jeune homme a été surpris en charmante compagnie par ses anciennes belles-soeurs Kim et Khloe Kardashian.

En vacances au Costa Rica avec tout le Klan, il avait décidé de ne pas loger avec eux mais dans une résidence à part. Une décision qui avait un but précis : passer du bon temps avec une autre femme que la mère de ses enfants Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans).

Mais voilà, il s'est fait prendre sur le fait. Agacé et de mauvaise fois, il a même osé lancer à son ex-compagne Kourtney : "Laisse-moi coucher avec toi alors, et je n'aurais pas à faire ça ailleurs. Je suis accro au sexe." Et de poursuivre : "On essaye tous les deux [lui et Kourtney, NDLR] d'aller de l'avant. Alors je fais tout ce que je peux pour ne pas penser à elle."

Des propos qui n'ont pas convaincu Kourtney. "Durant des vacances avec nos proches ? Tu ne trouves pas cela déplacé et irrespectueux envers les enfants, envers toute la famille et envers moi ?", a-t-elle lancé.

Dans le confessionnal, la grande soeur de Kim Kardashian s'est confiée à coeur ouvert : "Je me sens soulagée que nous ayons eu cette conversation, maintenant je peux passer à autre chose. Cela a été du n'importe quoi pendant dix ans, avec des hauts et des bas, et là c'est enfin une page qui se tourne." Et tant mieux...