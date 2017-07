Scott Disick et Bella Thorne amis ou amants ? Elle se confie sur leur relation

Que se passe-t-il vraiment entre Scott Disick et la jeune Bella Thorne ? Alors que les rumeurs s'agitent autour des deux jeunes stars d'Hollywood, qui ont commencé à se fréquenter au printemps dernier, l'ex-enfant star des écuries Disney Channel a tiré les choses au clair dans l'émission de Jenny McCarthy, diffusée sur la radio SiriusXM lundi 17 juillet 2017.

L'actrice qui a joué dans la série Shake It Up a d'abord expliqué n'avoir jamais regardé l'Incroyable Famille Kardashian, l'émission de télé-réalité qui a révélé Scott et son ex-compagne Kourtney Kardashian.

"J'ai dû voir un épisode quand j'ai commencé à parler avec Scott parce qu'on m'a conseillé de voir qui c'était vraiment, mais ça ne m'intéresse pas. Toutes les émissions de télé-réalité sont mises en scène et il y en a toujours un qui prend pour tout le monde, c'est triste et j'ai l'impression - en tout cas dans l'épisode que j'ai vu - que c'est à lui qu'on a voulu donner ce rôle", a-t-elle d'abord déclaré, assurant être en bons termes et n'avoir ressenti aucune pression de la part du clan Kardashian malgré sa relation privilégiée avec l'autoproclamé Lord.

"Je m'entends très bien avec Kylie et Kendall Jenner, en fait... Nous sommes très proches et de ce que j'en sais, il n'y a aucun problème entre nous. Tout va bien", a assuré l'actrice de 19 ans. Sans doute parce qu'elle prétend qu'il ne s'est rien passé entre le papa de Mason (7 ans), Penelope (5 ans) et Reign (2 ans). "On n'a jamais couché ensemble. Non, vraiment", a-t-elle affirmé.

De quoi mettre un terme définitif aux rumeurs qui les disaient devenus amants, après l'échec cuisant de leur séjour à Cannes en mai dernier, dont Bella Thorne était repartie plus tôt que prévu tandis que Scott multipliait les conquêtes.

Coline Chavaroche