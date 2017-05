Scott Disick humilie Bella Thorne en fricotant avec une autre femme à Cannes...

Le site TMZ a confirmé les propos de l'actrice, affirmant qu'elle avait "pris ses distances" en se retirant des festivités cannoises. Alarmée par les dérapages de Scott, Bella Thorne aurait également confié à ses proches que la consommation excessive d'alcool du jeune homme l'avait beaucoup choquée.

Selon People, Scott Disick cherche évidemment à tout faire pour tenter de rendre Kourtney Kardashian jalouse. Également de passage à Cannes, la star de 38 ans prend du bon temps avec son nouveau chéri, Younes Bendjima, et son ex avait donc élaboré une première stratégie en emmenant Bella Thorne avec lui. "Scott utilise Bella et d'autres filles pour énerver Kourtney et la rendre jalouse. Ils jouent tous les deux ce 'jeu' et pour le moment aucun d'entre eux ne cède, a déclaré une source proche de la famille Kardashian le 25 mai. Scott aime beaucoup Bella et il pense qu'elle est canon mais il aime aussi flirter avec d'autres personnes et son but premier est de toucher Kourtney." Bella Thorne partie, Scott Disick peut aujourd'hui se consoler pleinement dans les bras de Chloe Bartoli... Jusqu'à la prochaine !