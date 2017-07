Scott Disick inscrit une nouvelle conquête à son tableau de chasse

Scott Disick multiplie les conquêtes depuis sa rupture avec Kourtney Kardashian. Ce week-end, l'auto-proclamé Lord a ajouté une nouvelle prise à son tableau de chasse. D'après les informations du site E! News, il a été repéré en charmante compagnie ce samedi 15 juillet 2017, lors d'un séjour dans les Hamptons.

Le père de Mason (7 ans), Penelope (5 ans) et Reign (2 ans) s'est amusé comme un gai luron dans une piscine à boules avec la jolie Emma Blanchard, qu'il n'a pas hésité à embrasser lors d'une soirée organisée par le club 1OAK et Club Revolve.

Entre deux cocktails de Cîroc et de champagne rosé Moët & Chandon, les deux tourtereaux ont mis le feu au dancefloor avant de s'embrasser à pleine bouche, sans se soucier le moins du monde des regards indiscrets.

Le site précise que le trublion de l'Incroyable Famille Kardashian s'est ensuite isolé avec sa belle, ancien agent immobilier devenue rédactrice pour le magazine W. Le couple a finalement quitté la soirée, main dans la main, aux alentours de trois heures du matin. Une folle soirée qui ne devrait pas mener bien loin, si l'on en croit un informateur du site américain. "Scott ne veut pas être en couple. Il veut juste profiter de l'été et s'amuser, flirter et sortir avec des nanas. Il ne veut rien de sérieux, seulement prendre du bon temps et on dirait qu'il s'est bien amusé à la soirée Revolve", rapporte-t-on au site américain.

Emma Blanchard n'est pas la seule à avoir fait craquer Scott Disick, qui passe aussi beaucoup de temps avec la jeune party-girl Bella Thorne. De son côté, son ex Kourtney Kardashian s'est remise en couple avec le beau et sportif Younes Bendjima, ce que Scott aurait bien du mal à supporter.