Scott Disick : Kourtney Kardashian ou Bella Thorne ? Il a du mal à choisir...

Scott Disick tente de réparer les pots cassés avec la jeune et jolie Bella Thorne. Souvenez-vous, l'autoproclamé Lord s'était envolé pour Cannes avec l'ex-enfant star de Disney Channel, afin de rendre jalouse son ex Kourtney Kardashian. Mais l'actrice de 19 ans avait rapidement pris ses cliques et ses claques après avoir été photographié en train de fricoter avec d'autres femmes.

De retour au bercail, le beau gosse de L'Incroyable Famille Kardashian veut donc faire amende honorable. Il faut dire que tout le clan Kardashian vient de lui tourner le dos après ses folles vacances sur la Côte d'Azur. Scott Disick, qui a eu trois enfants avec son ex, a misé sur le grand classique mais toujours utile bouquet de fleurs pour faire craquer Bella.

La jolie rouquine a récemment publié sur Snapchat une photo d'un splendide bouquets de pivoines et de roses roses offert par un admirateur secret, qui à en croire les informations du toujours bien informé TMZ ne serait autre que Scott Disick. Le site américain précise que l'homme de 34 ans et la jeune comédienne ont repris contact depuis leur séjour chaotique et qu'il l'aurait même invitée à venir chez lui. Invitation qu'elle aurait acceptée.

Concernant le bouquet, en revanche, il ne s'est pas foulé puisqu'il a offert quasiment le même à son ex Kourtney, qui l'a reçu quelques heures avant Bella et l'a aussi immortalisé sur les réseaux sociaux. Les deux femmes ont dû apprécier...

Malgré le comportement parfois erratique de Scott, qui collectionne les séjours en rehab autant que les conquêtes, Bella ne tarit pas d'éloges à son égard. "Scott est très gentil et charmant. Je ne bois pas, mais lui boit beaucoup et c'est pour ça que ça s'est terminé. Je n'étais pas sur la même longueur d'onde, donc je suis partie. J'aime bien sortir et m'amuser, j'adore danser mais je ne fais pas la fête autant que lui. C'était bien trop pour moi", a-t-elle expliqué lors d'une récente interview pour le magazine Complex. Kourtney Kardashian est sans doute du même avis qu'elle.

Coline Chavaroche