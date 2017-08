Scott Porter : L'acteur et sa femme Kelsey ont eu un deuxième enfant

Quelques heures plus tôt encore, Scott, Kelsey et McCoy passaient leurs derniers moments à trois : "On a passé nos derniers moments en tant que famille de trois dans un parc fantastique, avec un pique-nique et une cascade, et avec un amour pour notre petit garçon qui ne changera jamais", écrivait l'acteur originaire du Nebraska. Si McCoy continuera évidemment d'être toujours autant aimé par ses parents, l'ambiance risque d'être plus animée à la maison dans les mois et les années à venir, avec l'arrivée de cette petite soeur !

Depuis Friday Night Lights, Scott Porter a refait quelques apparitions conséquentes au petit écran, décrochant l'un des rôles principaux de la série Hart of Dixie et des rôles récurrents dans The Good Wife (14 épisodes) et Scorpion (11 épisodes). Et s'il a également eu quelques opportunités au cinéma (Bandslam, The To Do List), une partie non négligeable de son activité s'opère dans le monde du jeu vidéo, où il a prêté ses talents à des personnages de X-Men: Destiny, Marvel Heroes, The Walking Dead (saison 2), Batman: Arkham Knight, Injustice 2 ou encore Minecraft.