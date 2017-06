Sean Maguire : Le Robin des Bois de la télé bientôt papa

Maintenant qu'il a fini de jouer les justiciers du peuple dans la série Once Upon a Time, Sean Maguire, qui fut une énième incarnation du héros Robin des Bois à l'écran, va pouvoir se consacrer en priorité au bien-être de sa famille : l'acteur anglais de 41 ans et son épouse Tanya attendent en effet leur deuxième enfant, selon une information confirmée au magazine People par son attaché de presse.

Mariés depuis octobre 2012 (une seconde cérémonie avait eu lieu en décembre 2014) et parents de Flynn Patrick, qui fêtera son 2e anniversaire au mois de juillet, Sean Maguire et Tanya, anciennement inspecteur de police, se préparent à accueillir en décembre 2017 un autre garçon. Le couple a d'ailleurs déjà adressé un faire-part à son entourage, figurant une photo de Flynn avec le message : "Ce petit garçon vient d'apprendre qu'il aura un petit frère pour Noël."

Sean Maguire, qui a joué Robin des Bois pendant deux saisons d'Once Upon a Time avant que son personnage disparaisse (il a toutefois participé à cinq épisodes ultérieurs, pour la saison 6), s'était justement exprimé en décembre 2016 sur l'impact que la paternité a eu sur sa vie : "Dès lors qu'on a un enfant, on pense à ce à quoi le monde va ressembler, réfléchissait cet homme particulièrement engagé, notamment auprès de l'ONG Oxfam International. La première chose à laquelle je pense quand je parle de parentalité, c'est l'environnement. Le changement climatique est un vrai problème. Etre parent, c'est procurer un avenir sûr pour nos enfants et peu importe de quel bord politique vous êtes, on ne négocie pas sur le changement climatique."

Révélé à l'âge de 11 ans dans une série jeunesse de la BBC et devenu star de la chanson en Grande-Bretagne dans les années 1990, Sean Maguire, qu'on a pu apercevoir dans la peau de Ian Fleming pour un épisode de Timeless, confiait au cours du même entretien qu'il ne conseillerait pas à son fils Flynn de poursuivre le rêve de devenir acteur, un choix de carrière où la grande majorité des personnes ont bien du mal à joindre les deux bouts.