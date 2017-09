Sean Obispo s'affiche en couple, son beau-père Michaël Youn approuve

17 ans, le temps des premières vraies histoires d'amour. Très populaire sur Instagram, suivi par plus de 12 000 abonnés, Sean Obispo, le fils d'Isabelle Funaro et Pascal Obispo né en octobre 2000 de leur union, s'est affiché très proche d'une charmante blonde le 2 septembre dernier. Une photo simplement légendée avec un coeur qui laisse peu de doutes sur la nature de leur relation. Les commentaires vont d'ailleurs dans ce sens.

Portrait craché de son père, Sean Obispo peut compter sur la validation de son beau-père, Michaël Youn. En couple depuis 2008 avec Isabelle Funaro, l'acteur et humoriste de 43 ans et l'adolescent s'entendent à merveille, à tel point que le premier s'autorise à approuver la photo du second : comme plus de 900 autres personnes, il a "liké" ledit cliché.