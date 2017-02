Sean Paul : A 44 ans, le chanteur est devenu papa pour la première fois

En décembre, Sean Paul avait accordé un entretien à BBC News et s'était joyeusement épanché sur sa future paternité. "Ma femme suit beaucoup de cours préparatoires et me met en garde. Mais je me suis toujours dit que je ferais un père génial. Puis, il y a des fois où je parle tout haut et je réalise que je vais devoir faire attention aux gros mots qui sortent de ma bouche", avait-il déclaré.