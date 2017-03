Sean Penn : Son fils Hopper révèle avoir été accro aux drogues dures

Hopper Penn revient de loin. À 23 ans, le fils de Sean Penn et Robin Wright vient en effet de révéler pour la première fois qu'il avait longtemps été accro aux drogues dures, en particulier à la méthamphétamine. Un lourd secret qu'il a choisi d'évoquer dans les pages du magazine anglais Evening Standard, à l'occasion d'un entretien dans lequel il a aussi parlé de ses futurs projets ou bien encore de sa relation avec ses célèbres parents.

Élevé loin de l'agitation hollywoodienne dans le comté de Marin, au Nord de San Francisco, le petit frère de Dylan Penn (25 ans) a ainsi expliqué qu'il avait connu des moments difficiles après l'annonce du divorce de ses parents, en 2009. Deux ans auparavant, Sean Penn et Robin Wright avaient déjà annoncé leur séparation avant de se réconcilier quelques mois plus tard. Une situation confuse qui a beaucoup affecté leur fils. "Honnêtement, j'étais vraiment en colère. Parce qu'ils avaient déjà rompu avant et qu'ils s'étaient remis ensemble, avant de se séparer à nouveau. Donc je leur disais : 'Choisissez !' J'étais jeune et je me disais : 'Est-ce que vous être en train de vous foutre de notre gueule à ma soeur et moi ?' Ce n'était pas la meilleure période. C'était difficile de leur parler. Parce qu'ils étaient vraiment brisés, eux aussi", a-t-il déclaré.

Dieu merci j'ai réussi à m'en sortir

En 2011, Hopper et Dylan ont finalement quitté le Nord de la Californie avec leur mère pour s'installer à Los Angeles, où leur père avait déménagé au moment du divorce. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à déraper pour le jeune homme. "C'était vraiment pas terrible. Je me suis fait surprendre à faire plein de choses, que ce soit par mes parents ou par les flics. J'ai commencé à traîner avec les mauvaises personnes", a-t-il poursuivi. Après avoir longtemps consommé de la marijuana, Hopper Penn est tombé dans les drogues dures, devenant accro au crystal meth. "Je consommais pas mal de choses, mais le meth est la drogue qui m'a fait tomber le plus bas. J'ai été en rehab parce qu'un jour je me suis réveillé dans un hôpital et que mon père m'a dit : 'Rehab ? Ou le banc de l'arrêt du bus ?' Je lui ai répondu : 'Je vais prendre le lit.' Dieu merci j'ai réussi à m'en sortir parce que c'était le pire moment de ma vie. Parce que ce n'est pas drôle lorsqu'on en arrive au point où on a juste besoin de consommer", a-t-il confié.

De nouveau sur les rails après une période qui a bien failli tourner au drame, Hopper Penn est aujourd'hui plus épanoui et à l'aise dans ce qu'il entreprend. Après avoir tourné dans le dernier film de son père The Last Face, il sera prochainement à l'affiche de War Machine au côté de Brad Pitt. Il est également le nouveau visage de la campagne lunettes de Fendi. Autant de projets qui le stimulent et qui le mèneront loin.