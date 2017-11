Sébastien Chabal, businessman heureux : "Je vis très bien"

Sébastien Chabal a transformé l'essai. À la retraite depuis 2014, l'ancien joueur du XV de France n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre son rendez-vous hebdomadaire dans le Canal Rugby Club qu'il coprésente avec la ravissante Isabelle Ithurburu, compagne de Maxim Nucci, et ses multiples engagements professionnels, Sébastien Chabal alimente une vie de businessman fructueuse.

Sous contrat avec Orange, il s'est également investi dans "une société qui fournit des équipements multisports aux collectivités, une société de promotion immobilière, un restaurant, un hôtel, une marque de vêtements (Ruckfield), une entreprise de sécurité qui développe une application dédiée et, prochainement, une marque de sneakers de luxe", liste L'Équipe dans le portrait qu'il dresse du jeune retraité dans son édition du 29 novembre. Et encore, la longue liste de l'hebdomadaire sportif n'est pas complète puisqu'elle ne mentionne pas le dernier projet du barbu d'1,91 mètre : il se lance dans le vin. Il propose à partir du 30 novembre trois vins élaborés avec le Cellier des Chartreux à Pujaut, dans le Gard. Une hyper activité, entouré d'associés, qui lui assure des revenus confortables qu'il réinvestit sans cesse. Celui qui était le mieux payé quand il était en activité ne le cache pas puisqu'il avoue à L'Équipe "n'avoir pas besoin de compter [son] argent" car il vit "très bien." Des reconversions en animateur télé et homme d'affaires qui lui permettent de dire en tout simplicité "Je suis heureux", à une semaine de son 40e anniversaire.

Et si les annonceurs ont souvent utilisé son incroyable pilosité pour vendre et se démarquer, Sébastien Chabal se dit prêt à changer radicalement de tête si l'envie lui prend. "Il affirme que, si ça lui chante, un jour, il se rasera la barbe et se coupera les cheveux", écrit L'Équipe, septique, qui conclut par un "On verra bien".