Sébastien (Koh-Lanta Cambodge) en finale de Ninja Warrior 2 : "Je savais..."

Vendredi 30 juin 2017, les téléspectateurs de TF1 ont pu retrouver le populaire Sébastien (Koh-Lanta Cambodge) dans Ninja Warrior. Un défi de taille pour celui qui, cinq mois plus tôt, quittait le tournage du jeu d'aventure animé par Denis Brogniart très amaigri !

Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs.fr, Sébastien (moniteur d'escalade de 35 ans éliminé aux portes de la finale de la dernière édition de Koh-Lanta) a confié sa joie après sa performance impressionnante, laquelle lui a permis (grâce à son chrono) de se qualifier pour la finale de Ninja Warrior 2 qui sera diffusée le 21 juillet.

"Je savais que je pouvais faire quelque chose de bien. Donc du coup je m'étais mis une grosse pression. J'avais fait de belles choses à Koh-Lanta et je n'avais pas envie de tomber au premier obstacle. Au moment de la demi-finale, j'étais plus confiant. Le parcours me convenait mieux, parce que plus axé sur les bras (...) Je me suis déconcentré sur la fin parce qu'on me proposait les obstacles que je redoutais le moins. C'est pour ça que je n'ai pas pu buzzer sur mes deux parcours de qualification", a-t-il expliqué.

Et d'indiquer, à propos de sa forme physique : "Même si je n'étais pas encore en super forme, je ne pouvais pas refuser (...) Un mois avant Ninja Warrior, je recommençais à avoir la forme et à pouvoir m'entraîner comme je le faisais avant. Le jour J, j'étais prêt. Je m'étais fait un petit plan d'entraînement et je me suis durement entraîné tous les jours pour être fin prêt à affronter le premier parcours."

Rendez-vous le 21 juillet à 21h sur TF1 pour la finale de Ninja Warrior 2 !