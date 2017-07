Sébastien (Koh-Lanta) en finale de Ninja Warrior : "J'ai eu de la chance"

Après avoir été éliminé aux portes de la finale dans Koh-Lanta Cambodge (TF1), Sébastien revient en force dans une autre émission : Ninja Warrior (TF1). Le mois dernier, ce professionnel de l'escalade s'est qualifié pour la finale du programme, diffusée ce vendredi 21 juillet 2017 dès 21 heures. L'occasion pour l'aventurier de s'exprimer sur ce nouveau challenge.

Ainsi, Sébastien a révélé à nos confrères de TV Magazine s'être préparé pendant un mois. "Je ne veux pas être ridicule", a-t-il confié. Puis, lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le participant à Koh-Lanta Cambodge s'est un peu plus étalé sur sa participation à Ninja Warrior.

Je vais tout donner pour buzzer

"Je sais que je n'ai plus le droit à l'erreur, a-t-il avoué. Si je tombe, je ne peux plus être repêché. Jusque-là, j'estime avoir eu beaucoup de chance : je n'ai pas buzzé une seule fois et je me retrouve en finale."

Plus encore, Sébastien semble prêt à enfin buzzer et a même appris de ses précédentes erreurs. "Mon idée, c'est de me servir de ce qui s'est passé sur mes deux premiers parcours. J'étais tombé sur des obstacles que je ne redoutais pas trop et où j'ai manqué de concentration. Cette fois-ci, je veux être concentré sur tout le parcours et tout donner pour buzzer", a-t-il confié. Afin d'atteindre son objectif, le Normand mise tout sur ses bras, son atout : "Je pense que je serai plus à l'aise sur le second parcours de la finale, parce qu'il fera davantage appel aux bras."

Et Sébastien peut compter sur le soutien de ses enfants pour l'encourager. Si sa petite Adèle est encore "un peu jeune", son fils Victor regarde son papa à la télé avec des étoiles dans les yeux. "Quand il me voyait fermer les yeux dans les épreuves, il me disait : 'Là, tu es en train de penser à nous pour gagner.' Son regard a un peu changé. Mais on fait en sorte qu'il n'idolâtre pas trop son papa (Il rit)", a-t-il raconté.

Rendez-vous sur TF1 dès 21 heures pour voir jusqu'où Sébastien va aller dans Ninja Warrior.