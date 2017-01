Sébastien (L'amour est dans le pré 2016) et Charlotte ont rompu !

Alors que M6 lancera ce soir la 12e saison de L'amour est dans le pré, un couple phare de la précédente édition vient de se séparer ! Sébastien (31 ans), l'éleveur de vaches et producteur de sapins de Noël en Normandie, s'est séparé de la belle Charlotte. L'agriculteur, qui a annoncé cette nouvelle à nos confrères de Télé-Loisirs, a également dévoilé les raisons de cette rupture.

Ce sont visiblement des "incompatibilités" qui les ont amenés à la séparation. "Ça reste quelqu'un de formidable, mais je suis resté bloqué sur une incompatibilité entre nous. On était très différents sur bien des domaines", confie Sébastien, lequel avait déjà évoqué des "gros points de divergence" avec Charlotte lors du bilan de l'émission diffusé en octobre dernier.

"On est séparés depuis très peu, cela fait une semaine", a-t-il poursuivi avant de souligner la belle implication de Charlotte dans leur relation et son dévouement. "C'est tout frais. On est tous les deux en train de se reconstruire. Elle compte beaucoup pour moi, mais je n'arrive pas à aller plus loin", a-t-il également expliqué.

Au final, le duo a donc passé huit mois ensemble.

Dommage !