Sébastien (L'amour est dans le pré 2017) : Il a failli renoncer au programme

Sébastien, éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans, a bien failli mettre un terme plus tôt que prévu à sa participation à L'amour est dans le pré 2017. Il s'est confié à nos confrères de Télé-Loisirs.

Comme l'explique Sébastien, lors de l'étape de l'ouverture du courrier, son coeur n'a pas tout de suite palpité. Il s'est donc demandé s'il ne fallait pas "arrêter directement". Un questionnement peut-être aussi influencé par une lettre reçue chez lui peu de temps avant. Celle de Laeticia (41 ans), une ancienne camarade de classe qui après des dizaines d'années de silence lui a avoué ses sentiments. "J'avais reçu sa lettre chez moi. Du coup, pendant plusieurs semaines, je réfléchis à cette lettre, à la suite à donner à cette lettre. C'est un peu compliqué, ça me perturbe un peu. Ça m'embrouille un peu mon début d'aventure. Je me suis posé plein de questions", explique-t-il.

Puis, lors de l'entretien, l'éleveur justifie son choix de demander à son amie d'enfance de passer par l'émission et d'écrire à la production : "C'est délicat ce moment-là. Ça fait celui qui dit : 'Je te trouve bien, mais je veux voir s'il n'y a pas mieux.' Alors que ça n'est pas du tout ce que je pense. Après j'avais quand même fait un gros effort sur moi-même pour me lancer dans cette aventure et je trouvais dommage de ne pas aller au bout."

Bouleversé par cette missive et un courrier au départ décevant, Sébastien a donc hésité. Puis, il est tombé sur les doux mots de Noura et d'Émilie. Deux brunes pétillantes avec qui il a connu un début d'aventure un peu périlleux. En couple avec la deuxième, Sébastien semble en tout cas très heureux dans les épisodes actuellement diffusés sur M6. Alors, heureusement qu'il a décidé de ne pas tout arrêter !