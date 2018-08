Sébastien (La Villa) trahi par Hillary, il balance : "J'étais le cocu"

Sébastien et Hillary ont récemment vécu leur dernière aventure télé ensemble dans l'émission La Villa, la bataille des couples, toujours en diffusion sur TFX. Mais alors que le couple filait le parfait amour depuis près d'un an, ils annonçaient leur rupture surprise au début du mois de juillet. Si la jolie blonde de 26 ans a déjà affirmé de son côté que les sentiments n'étaient plus là, Sébastien sort enfin de son silence pour révéler les dessous de leur relation tumultueuse.

Lors d'un entretien pour le Youtubeur Sam Zirah, le jeune homme domicilié à New York s'est confié pour la première fois sur ce qui l'a poussé à mettre un terme à son histoire d'amour avec Hillary. Et la principale raison est l'infidélité. En effet, Hillary l'aurait trompé à plusieurs reprises, comme il le raconte : "Hillary m'a trompé. On s'aimait vraiment, c'était un coup de foudre. Et elle est partie en tournage faire Les Marseillais VS Le reste du monde et ce qu'il s'est passé c'est que quelques jours après elle s'est mise avec Anthony Mateo, elle a couché avec lui. Et il y a aussi eu des rumeurs au sujet de Kevin Guedj. Elle aurait couché avec lui 24h seulement après son arrivée sur le tournage. Là on était en couple depuis un mois. Ça a été un énorme problème dans notre couple."

C'était la honte pour moi...

A l'époque, Sébastien explique qu'il n'a pas souhaité communiqué sur le sujet. Une décision qu'il a prise pour protéger son couple mais aussi sa nouvelle image à la télé : "Je ne voulais pas, ça me faisait trop de mal. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego et là j'étais le cocu, c'était la honte pour moi. Je savais que si le public en rajoutait une couche, je n'aurais pas tenu le coup."

Mais malgré ses efforts, son attitude envers Hillary n'aura pas arrangé les choses. Petit à petit, le beau brun, ne parvenant pas à pardonner sa chérie, se montrait "intolérant" : "Je restais avec elle mais j'étais dur, je lui mettais la misère parce que j'avais mal au fond de moi. Et dans les émissions, elle ne me soutenait pas dans mes stratégies, dans ce que je voulais faire. Sa nature c'était de dire que j'avais tort."

Finalement, les tromperies d'Hillary auront eu raison de leur histoire d'amour. Depuis la fin du tournage de La Villa, la bataille des couples, les deux candidats ne se donnent plus de nouvelles : "Je ne sais pas à quel point elle est ouverte sexuellement, je ne la connaissais pas vraiment en fait. Je connaissais Hillary dans Les Princes et les princesses de l'amour mais pas sa réputation dans le passé. (...) Moi, aujourd'hui je me pose des questions comme tout le monde. (...) On ne se parle plus du tout, on a zéro contact."

Hillary a déjà retrouvé l'amour dans les bras de Giovanni, un mannequin et influenceur. Il n'y a plus qu'à espérer que Sébastien en fera de même, peut-être lors d'une nouvelle émission de télé-réalité...