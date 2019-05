Sébastien Loeb victime d'un accident de la route au Chili

Sébastien Loeb impliqué dans un accident (heureusement) sans gravité. Alors que le champion français s'apprête à débuter le Rallye du Chili, sixième manche du Championnat du monde WRC, il a vécu une belle frayeur mercredi 8 mai 2019. Il était au volant de son véhicule de reconnaissance avec son copilote, Daniele Elena, lorsqu'il est entré en collision avec un camion roulant à contresens sur "l'autoroute de la Madera", située dans le Sud du pays. Ni lui ni son passager n'ont été touchés dans ce léger accident, a indiqué l'un des organisateurs de la compétition à l'AFP.

"C'est un accident mineur sans conséquence grave", a rassuré Felipe Horta, coordinateur de la course, auprès de plusieurs médias locaux. "Rassurez-vous, tout va bien. C'est arrivé sur le routier. Un camion arrivait à contresens et nous l'avons heurté. Rien de grave. On continue la journée comme prévu", a tweeté Sébastien Loeb. Quelques photos de l'accident montrent toutefois que son véhicule a bien été endommagé. Cet accident n'aura donc aucune incidence sur sa poursuite de la compétition.