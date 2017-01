Sébastien Roch (Les Mystères de l'amour) : Sa nouvelle vie entre Paris et le Sud

A 44 ans, Sébastien Roch, alias Cri-Cri d'amour pour tous les adeptes des Mystères de l'amour, est un homme heureux ! C'est l'acteur lui-même qui le confesse, faisant le point sur sa nouvelle vie, partagée entre Paris et la Camargue...

Comme beaucoup de gens, Sébastien Roch a été profondément marqué par les attentats survenus dans la capitale en novembre 2015. Ainsi, cela l'a motivé a faire un choix qui lui traversait déjà l'esprit : partir. "Les attentats ont été violents pour nous car nous habitions à quelques mètres d'un bar qui a été attaqué par les terroristes. Nous avions depuis longtemps le projet de partir habiter dans le Sud. Cela a accéléré le processus", a-t-il confié à Gala. L'acteur, qui vivait dans le 11e arrondissement avec sa nouvelle compagne Florence, laquelle ne se sentait de toute façon pas très à l'aise dans la capitale, a alors emménagé dans le Lubéron, où madame a de la famille. Toutefois, en raison des tournages des Mystères de l'amour, l'acteur doit faire des allers et retours sur Paris. "Nous nous voyons au minimum tous les quinze jours et pendant les vacances", ajoute-t-il. Un éloignement qui selon lui explique leur "bonheur conjugal". Ce qui n'est pas sans rappeler la situation similaire de Christophe Maé...

Sébastien Roch garde également un lien professionnel avec Paris en raison de ses activités dans la musique. Il est producteur, promoteur de spectacles électroniques et patron de label. Lorsqu'il est à Paris, il vit d'ailleurs avec son fils Roberto (14 ans, issu d'une précédente relation) alors que sa fille Liv (2 ans et demi) reste dans le Sud avec Florence. "Mes enfants, ma famille, c'est ma boussole. Sans eux, je me serais peut-être perdu", dit-il avec franchise.

